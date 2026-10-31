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TV

Ambilight (13)

1 - 12 of 13 results
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Ambilight

  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9

Cinema 21:9
LCD TV

56PFL9954H/98
  • 142 cm (56")
  • Full HD 1080p
  • digital TV
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  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

47PFL6008H/12
  • 119 cm (47")
  • Easy 3D
  • DVB-T/C
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  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

55PFL6008H/12
  • 140 cm (55")
  • Easy 3D
  • DVB-T/C
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  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

60PFL6008H/12
  • 152 cm (60")
  • Easy 3D
  • DVB-T/C
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  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

46PFL5008D/98
  • 117 cm (46")
  • Easy 3D
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  • 5000 series
  • 5000 series
  • 5000 series
  • 5000 series
  • 5000 series

5000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

42PFL5008D/98
  • 107cm (42")
  • Easy 3D
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  • 8000 series
  • 8000 series
  • 8000 series
  • 8000 series
  • 8000 series

8000 series
Ultra Slim Smart LED TV

46PFL8008S/12
  • 117 cm (46")
  • 3D Max
  • DVB-T/T2/C/S/S2
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  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

42PFL6008H/12
  • 107cm (42")
  • Easy 3D
  • DVB-T/C
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  • Philips Cineos
  • Philips Cineos
  • Philips Cineos
  • Philips Cineos

Philips Cineos
widescreen flat TV

42PF9831/69
  • 107cm (42")
  • LCD
  • HD Ready
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  • Philips Cineos
  • Philips Cineos
  • Philips Cineos
  • Philips Cineos

Philips Cineos
widescreen flat TV

37PF9731/69
  • 94 cm (37")
  • LCD
  • HD Ready
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  • Philips Cineos
  • Philips Cineos
  • Philips Cineos
  • Philips Cineos

Philips Cineos
Flat TV

42PF9541/98
  • 107cm (42")
  • LCD
  • HD Ready
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
LCD TV

42PFL7803/98
  • 107cm (42")
  • Full HD 1080p
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